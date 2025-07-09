Член банды Цапков погиб в зоне военной операции

Бывший член банды Цапков по прозвищу Бык (Андрей Быков) погиб в зоне боевых действий на Украине. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Как пишет 161.ru со ссылкой на источники в силовых структурах, Андрей Быков погиб в начале апреля при выполнении боевого задания. «Родным сообщили на днях. Тело его не могли найти, искали в списках погибших изначально, но его там не было. Позже смерть Быкова была подтверждена»,— сказал собеседник издания.

Андрея Быкова признали виновным в том числе в бандитизме, убийстве, разбое, умышленном уничтожении имущества и незаконном обороте оружия. Как писал «Ъ», в 2023 году Быков подписал контракт с Минобороны и вышел из-под стражи. Спустя два месяца в зоне боевых действий бывший член «Цапков» получил тяжелое ранение и попал в госпиталь в Донецке.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Цапки" пролили кровь в Кущевской и на СВО».