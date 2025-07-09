Посольство ФРГ извинилось за публикацию карты со стилизованным под нацистский флагом СССР

Посольство Германии в Москве принесло извинения за публикацию послевоенной карты страны с оккупационными зонами с «неверными данными». Подконтрольная СССР территория на изображении была помечена флагом, стилизованным под нацистский.

«Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения»,— говорится в сообщении диппредставительства.

Публикацию посольство приурочило к 80-летию разделения подконтрольной СССР территории в Германии. Тогда в советской оккупационной зоне было создано пять частей: Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

Лусине Баласян