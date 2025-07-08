Посольство Германии опубликовало послевоенную карту со стилизованным под нацистский флагом СССР

Посольство ФРГ в России опубликовало в своем Telegram-канале послевоенную карту страны с оккупационными зонами. Подконтрольная СССР территория помечена на фото флагом, стилизованным под нацистский.

На прикрепленной к посту карте от 8 июля 1945 года флаг СССР изображен в стиле флага Третьего рейха — черные серп и молот в белом круге расположены на красном фоне. Флаги Великобритании, США и Франции изображены на карте без изменений. Публикацию посольство удалило спустя три часа, в 17:15 мск. В 17:24 в канале появилась новая заметка с прежним текстом под нейтральной фотографией.

Публикацию посольство приурочило к 80-летию разделения подконтрольной СССР территории в Германии. Тогда в советской оккупационной зоне было создано пять частей: Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.