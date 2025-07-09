В Ейском районе потушили возгорание сельхозугодий на площади 150 га

В Ейском районе Краснодарского края пожарные потушили возгорание сельхозугодий. Площадь горения составила 150 га. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании в районе хутора Приазовка поступило около 12:09 мск. На место прибыли 30 пожарных и 12 единиц техники.

В 16:32 огонь полностью потушили. Причиной возгорания стало короткое замыкание высоковольтных проводов. Пострадавших и погибших нет.

Алина Зорина