На острове Вертолетный в Спасском районе Татарстана открылась Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт», которая объединила 200 участников из 18 регионов России в возрасте от 18 до 65 лет. Школа продлится до 12 июля. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе объединения «Отечество» Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане открылась Всероссийская школа поисковика

Фото: Пресс-служба объединения «Отечество» Республики Татарстан В Татарстане открылась Всероссийская школа поисковика

Фото: Пресс-служба объединения «Отечество» Республики Татарстан

На церемонии открытия присутствовали представители Госсовета Татарстана, федеральных и региональных патриотических организаций. С приветственным словом выступили федеральный инспектор по Татарстану Александр Окатьев, депутат Госсовета и исполнительный директор РВИО Татарстана Тимур Камалетдинов.

Во время работы школы участники прослушают лекции от ведущих экспертов поискового движения России, пройдут мастер-классы по идентификации останков, работе с солдатскими медальонами, ДНК-идентификации и ведению эксгумационной документации. Программа разделена на блоки для новичков и опытных поисковиков. Также запланированы полевые занятия и вечерние тематические мероприятия.

Весной 2025 года Татарстан направил 306 поисковиков из 25 отрядов на 18 экспедиций в регионы с ожесточенными боями времен Великой Отечественной войны. В результате были подняты останки 333 советских солдат, обнаружено 11 медальонов, 2 красноармейские книжки и 6 именных вещей. В 2024 году поисковые отряды Казани нашли останки 777 воинов Красной армии.

Отмечается, что в Татарстане с 2015 года действует первая в России школа постоянного поискового образования, в которой прошли обучение более 4500 человек.

Анар Зейналов