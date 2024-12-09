В 2024 году поисковые отряды Казани нашли останки 777 воинов Красной армии

В этом году поисковые отряды из Казани нашли останки 777 воинов Красной армии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Специалистам удалось установить 18 имен воинов. Их родственникам были переданы личные вещи погибших.

Руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров на деловом понедельнике предложил организовать выступления активистов в школах, чтобы больше рассказывать ученикам о работе поисковых отрядов.

«Сейчас, когда Вахта Памяти завершена, поисковики могут рассказать о своей работе в школах — детям было бы интересно, как и для чего проводились выезды, учитывая то, что поисковики сами недавно были школьниками»,— заявил Рустем Гафаров.

В Казани более 400 человек состоит в 22 поисковых отрядах. В 2024 году они совершили 45 выездов в места битв Великой Отечественной войны.

Диана Соловьёва