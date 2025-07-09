Минприроды Удмуртии о реке Старковке: пробы воды были обработаны в сроки

Пробы воды из ижевской реки Старковка, на которой произошел разлив около 30 т нефтепродуктов, были обработаны в сроки, установленные действующими регламентами, сообщили в Минприроды Удмуртии. Ранее в администрации Ижевска рассказали «Ъ-Удмуртия», что результаты исследований должны были представить к 8 июня, спустя десять дней после того, как разлив был зафиксирован, однако данные поступили в муниципалитет только к 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Александров Фото: Максим Александров

«Мониторинг ситуации не ограничился отбором проб. Мы провели обследование всей протяженности реки Старковка и ее притоков, установили предполагаемый источник загрязнения, определили площадь распространения нефтепродуктов и рассчитали ориентировочную массу разлива. Также произведен предварительный расчет ущерба окружающей среде»,— говорится в сообщении. Всю информацию оперативно передали в ответственные ведомства.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС на территории 27 июня. Как указали в минприроды, готовность результатов проб «не является основополагающим фактором для начала ликвидации разлива». «Основанием для решения о введении ЧС может является наличие угрозы либо причинение существенного вреда окружающей среде»,— отмечается в сообщении.

Спустя почти 1,5 месяца после разлива нефтепродуктов продолжается установление виновных, допустивших загрязнение. «В адрес министерства внесено представление удмуртской природоохранной прокуратуры по признакам недостаточно предпринимаемых действий, направленных на выявление виновника, допустившего загрязнение, в рамках регионального экологического контроля»,— указывает минприроды.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что замечаний по подготовке анализов проб воды и затягиванию введения режима ЧС в документах надзорного ведомства не содержится. «Указанные в представлении замечания отрабатываются совместно с коллегами из правоохранительных органов и других природоохранных ведомств»,— говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля начались работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Старковка. Его площадь составила 640 кв. м. Предварительный объем нефтепродуктов, попавших в реку, оценен в 31 т. Разлив смесей зафиксировали еще 29 мая, после жалоб жителей на характерный запах, однако режим ЧС был введен только с 27 июня. Природоохранный прокурор внес минприроды Удмуртии представление за ненадлежащую организацию работ. Эксперты считают, что затягивание сроков усложнит сбор нефтепродуктов из-за того, что вещества могут осесть на илистое дно. К 9 июля с поверхности реки было убрано 30 куб. м нефтепродуктов.

Подробнее об этом читайте в материале «Нашли черноточину».