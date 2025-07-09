Дело Александра Молодченко о хищении средств Минобороны передали в суд

СКР направил для рассмотрения в суд уголовное дело против бывшего гендиректора АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» («31 ГПИСС») Александра Молодченко. Его обвиняют в хищении при выполнении гособорнзаказа. Об этом сообщила пресс-служба военных органов ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

«31 ГПИСС» в 2022 году заключил контракты на строительство объектов в Тверской области и Алтайском крае. Общая стоимость контрактов превышала 1,5 млрд руб. В 2023 году господин Молодченко с соучастницей привлекли «Эльбро» в качестве соискателя. Затем злоумышленники купили по завышенной цене стройматериалы, похитив таким образом более 40 млн руб.

Фигурантами по делу также проходят Ольга Павлова и гендиректор ООО «Эльбро» Иван Мальцев. Последний заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделили в отдельное производство.

Александра Молодченко и Ивана Мальцева арестовали в ноябре 2024 года, госпожу Павлову тогда же отправили под домашний арест. Через три дня им предъявили обвинения в мошенничестве на 50 млн руб. Тогда же СКР сообщал, что фигурантом проходит гендиректор ОАО НПП «Химмаш-Старт» Евгений Сундуков, однако о подозрении или предъявленном ему обвинении не сообщалось.

Никита Черненко