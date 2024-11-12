СКР предъявил обвинения фигурантам дела о хищении при выполнении гособоронзаказа

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения бывшему гендиректору АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Минобороны Александру Молодченко, гендиректору ООО «Эльбро» Ивану Мальцеву и Ольге Павловой, должность которой не называется. Им инкриминируется мошенничество на сумму 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении гособоронзаказа на поставку частей к военной технике. 8 ноября суд отправил Александра Молодченко и Ивана Мальцева в СИЗО, Ольгу Павлову — под домашний арест.

Как сообщил СКР в Telegram-канале, фигурантом дела также проходит гендиректор ОАО НПП «Химмаш-Старт» Евгений Сундуков. О подозрении или предъявляемом обвинении в его адрес следствие не сообщало. Ранее также не назывался размер хищения при выполнении гособоронзаказа — более 50 млн руб.

По версии следствия, с апреля 2023 года по ноябрь 2024 года Александр Молодченко, используя должностное положение, заключил в рамках гособоронзаказа «два многомиллионных договора» на изготовление и поставку составных частей для военной техники. Они были подписаны АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Минобороны с ООО «Эльбро» и ОАО НПП «Химмаш-Старт». Следствие считает, что Александр Молодченко заключил контракты по завышенным ценам, похитив тем самым более 50 млн руб.