ВС отклонил жалобу «Порта Виктории» по делу о строительстве терминала на пляже

Верховный суд РФ отклонил жалобу ООО «Порт Виктория» в рамках спора о законности строительства морского терминала на Волочаевском пляже в Новороссийске, подтвердив тем самым решения нижестоящих инстанций, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Конфликт вокруг пляжа в районе Шесхариса длился несколько лет, местные жители активно выступали против передачи этой территории из федеральной собственности в актив ООО «Порт Виктория». Сегодня пляжная территория признана рекреационной зоной.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что «Порт Виктория» отстаивает в суде право на участок берега в Новороссийске. Компания планировала построить на Волочаевском пляже терминал по перевалке зерна и металла в чушках грузооборотом 2,5 млн т в год и стоимостью 3 млрд руб., но не реализовала инвестпроект из-за судебных тяжб.