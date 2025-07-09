В Ярославле восстановили работу электротранспорта после урагана

В Ярославле работа троллейбусов и трамваем восстановлена в полном объеме. Об этом сообщил руководитель «ЯрГЭТа» Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Пырлог, Telegram-канал Фото: Денис Пырлог, Telegram-канал

Днем 8 июля сильный ветер, сопровождающий грозу, повалил деревья в городе. Часть из них упала на контактную сеть троллейбусов и трамваев, что привело к остановке движения по троллейбусным маршрутам №3, 4, 5, 7, 8, 9 и по трамвайным маршрутам №5, 6, 7. Всего зафиксировано семь обрывов.

«Оперативные службы "ЯрГЭТ" незамедлительно выехали на место для устранения обрывов. Меня порадовало, что коллеги, забыв про сон и отдых сделали невозможное за короткий промежуток времени. За эти сутки на местах устранения аварий не было ни начальников, ни подчиненных — была слаженная работа команды. За что хочу сказать коллегам огромное спасибо и, конечно же, вручу благодарности с хорошей премией. Не зря я возил с собой в багажнике бензопилу, и она мне как нельзя пригодилась»,— написал господин Пырлог 9 июля в 15:31 и добавил, что работа электротранспорта восстановлена.

Алла Чижова