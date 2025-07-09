Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов украинскую журналистку Янину Соколовскую

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинскую журналистку Янину Соколовскую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янина Соколовская

Фото: страница Янины Соколовской в соцсети Янина Соколовская

Фото: страница Янины Соколовской в соцсети

В России Янина Соколовская заочно приговорена к семи с половиной годам колонии за распространение фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК ). Дело было возбуждено в июле 2023 года. Спустя год журналистку объявили в международный розыск.

Янина Соколовская — главред и учредитель портала «Известия на Украине», работала в «Ъ», была политическим экспертом украинского сайта «РИА Новости». Участвовала в эфирах программ «60 минут», «Время покажет», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». После начала боевых действий на Украине уехала из России.

Полина Мотызлевская