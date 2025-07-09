Мужчина ударил ножом полицейского на финише «Тур де Франс»

Вблизи финиша четвертого этапа велогонки «Тур де Франс» в Руане мужчина ударил ножом полицейского, передает Le Figaro. В ответ правоохранители выстрелили ему в ногу.

Как сообщил прокурор Руана Себастьян Галлуа, неизвестный угрожал зрителям гонки. При попытке задержания мужчина ударил полицейского ножом в грудь. Благодаря нагрудному жилету тот не пострадал.

Нападавший получил поверхностное ранение бедра. Себастьян Галлуа добавил, что, предварительно, у мужчины ранее выявляли проблемы с психикой. Прокуратура начала расследование о покушении на убийство полицейского.