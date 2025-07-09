Более 300 семей в поселке Песочный получат квартиры по программе реновации

В рамках программы развития застроенных территорий ГК «Самолет» до конца текущего года передаст Санкт-Петербургу 300 квартир в жилом комплексе «Живи! В Курортном» для переселения жителей поселка Песочный. По оценкам экспертов стоимость передаваемых квартир составляет около 3,2 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект жилого комплекса «Живи! В Курортном» от ГК «Самолет»

Фото: Пресс-служба ГК «Самолет» Проект жилого комплекса «Живи! В Курортном» от ГК «Самолет»

Фото: Пресс-служба ГК «Самолет»

Помимо строительства жилья в сентябре 2025 года в квартале откроется школа на 1100 мест и детский сад на 110 мест. Также в этой локации запланировано полное обновление улично-дорожной сети.

Как пояснил директор по развитию и улучшению жилищных условий группы «Самолет» Виктор Ведехин, жители могут выбрать либо квартиру с качественной отделкой, либо денежную компенсацию, что дает гибкость в решении жилищного вопроса.

«Кроме того, программа способствует комплексному развитию территорий: создаются новые социальные, коммерческие и рекреационные объекты»,— прокомментировал представитель компании-застройщика.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем инвестиции в участки под строительство жилья в Петербурге по итогам I полугодия составили в общей сложности 15,3 млрд рублей, сократившись за год на 58%.

Андрей Кащавцев