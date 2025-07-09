В Канаде раскрыли ячейку, готовившую вооруженный мятеж в Квебеке

8 июля стало известно, что в Канаде задержаны четыре человека, которых подозревают в подготовке «создания антиправительственного вооруженного формирования» с целью «захвата части территории в провинции Квебек». Полиция заявляет, что раскрыла заговор «идеологически мотивированных экстремистов, планировавших насильственные действия». Среди задержанных, имена которых не раскрываются, двое действующих военнослужащих ВС Канады.

У задержанных изъяты 83 единицы полуавтоматического и автоматического оружия, 130 магазинов, около 11 тыс. патронов, взрывчатка, другие боеприпасы, приборы ночного видения и прочее снаряжение. Это рекордный объем изъятого у граждан оружия в Канаде за всю историю страны.

Троим задержанным в возрасте около 25 лет предъявлены обвинения в подготовке террористической деятельности, четвертому в возрасте около 35 лет — в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Сообщается, что задержанные проходили боевую подготовку, занимались тактической стрельбой, изучали действие и применение взрывных устройств. Первое заседание по делу прошло 8 июля в суде Квебек-Сити. Какую именно идеологию исповедовали задержанные и какие конкретно цели преследовали, пока не сообщается.

Евгений Хвостик