ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил Антон Юдин

Новым главным тренером профессионального баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» назначен Антон Юдин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Предыдущей командой Антона Юдина был ЦСКА-2, который в прошлом сезоне впервые выиграл серебряные медали Суперлиги. По итогам чемпионата его признали лучшим тренером лиги.

Перед этим господин Юдин провел в качестве главного тренера «Зенит-2» один сезон. С 2014 по 2023 годы он работал ассистентом главного тренера ЦСКА и за этот период выиграл шесть раз Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.

В период, когда Антон Юдин был баскетболистом, он трижды выиграл чемпионат России в составе ЦСКА, со сборной страны он занял пятое место на чемпионате Европы-2001.

Тренер выразил благодарность за доверие президенту ПБК «Локомотив-Кубань» Андрею Ведищеву. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы оправдать надежды.

«У нас общее понимание и максимальные амбиции. Кроме того, его опыт подготовки молодых игроков к профессиональному уровню, безусловно, пригодится нашей команде. И мы продолжим свою стратегию и путь — развивать талантливых российских баскетболистов. Желаю Антону Николаевичу удачи! Мы рядом и будем всячески помогать!» — отметил Андрей Ведищев.

Алина Зорина