ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил Антон Юдин
Новым главным тренером профессионального баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» назначен Антон Юдин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»
Предыдущей командой Антона Юдина был ЦСКА-2, который в прошлом сезоне впервые выиграл серебряные медали Суперлиги. По итогам чемпионата его признали лучшим тренером лиги.
Перед этим господин Юдин провел в качестве главного тренера «Зенит-2» один сезон. С 2014 по 2023 годы он работал ассистентом главного тренера ЦСКА и за этот период выиграл шесть раз Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.
В период, когда Антон Юдин был баскетболистом, он трижды выиграл чемпионат России в составе ЦСКА, со сборной страны он занял пятое место на чемпионате Европы-2001.
Тренер выразил благодарность за доверие президенту ПБК «Локомотив-Кубань» Андрею Ведищеву. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы оправдать надежды.
«У нас общее понимание и максимальные амбиции. Кроме того, его опыт подготовки молодых игроков к профессиональному уровню, безусловно, пригодится нашей команде. И мы продолжим свою стратегию и путь — развивать талантливых российских баскетболистов. Желаю Антону Николаевичу удачи! Мы рядом и будем всячески помогать!» — отметил Андрей Ведищев.