Добавить в корзину

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Косметические новинки июля
В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — новые средства красоты: кремы, макияж, летние ароматы.
Фото: East News
Середина лета знаменуется обилием средств для защиты от солнца, причем новинки в этот раз наблюдаем не только из вездесущей Кореи, но и Франции, которая помимо этого представлена и антивозрастной косметикой, и линией для проблемной кожи. Макияж делает ставку на сияние, бронзирование и уход за кожей: теперь мало просто скрывать недостатки кожи — ожидается, что косметика будет и увлажнять, и матировать одновременно. Новые ароматы приехали со всего мира: классические итальянские купажи от Тицианы Теренци и ее брата Паоло, Euthalia Fragrances — парфюмы для дома и впервые попавшие к нам британские парфюмеры AllSaints.