Добавить в корзину

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — новые средства красоты: кремы, макияж, летние ароматы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Середина лета знаменуется обилием средств для защиты от солнца, причем новинки в этот раз наблюдаем не только из вездесущей Кореи, но и Франции, которая помимо этого представлена и антивозрастной косметикой, и линией для проблемной кожи. Макияж делает ставку на сияние, бронзирование и уход за кожей: теперь мало просто скрывать недостатки кожи — ожидается, что косметика будет и увлажнять, и матировать одновременно. Новые ароматы приехали со всего мира: классические итальянские купажи от Тицианы Теренци и ее брата Паоло, Euthalia Fragrances — парфюмы для дома и впервые попавшие к нам британские парфюмеры AllSaints.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография L’Atelier Parfum, лимитированный аромат Coeur Vagabond, выпущенный в сотрудничестве с сетью «Золотое яблоко». Ноты: слива, жасмин, цветок апельсина, роза, тубероза, ветивер, пачули, сандаловое дерево, мускус Thalion, новая гамма Ocean Secrets: линия антивозрастного ухода за кожей из 5 средств на основе морского активного ингредиента, извлеченного из Everlasting Seaweed, гиалуроновой кислоты, ниацинамида – сыворотка, крем для глаз, дневной и ночной кремы для лица Сomfort zone, лимитированный выпуск универсального средства для лица, тела и кончиков волос, восстанавливающее крем-масло с экстрактом календулы Stand for Regeneration d'Alba, увлажняющий крем для рук Nourishing Hand Cream с витамином Е, маслом и пантенолом Clarins, лимитированный выпуск масла для губ Lip Comfort Oil в честь 10-летия линейки Rink, румяна-стик в оттенке Guava Seven7een, многофункциональный жидкий хайлайтер Magic Glow Drops для создания стойкого эффекта влажной кожи: разглаживает тонкие морщины, и создает яркое и здоровое свечение. Подходит как для лица, так и для тела Espoir, легкий жидкий тональный крем Be Velvet Fluid Foundation с естественным полупрозрачным бархатным покрытием. Имеет веганский состав с комплексом гиалуроновых кислот и пептидами Annbeauty, бронзирующая пудра Your Cheeks Sunset для создания эффекта загорелой кожи и здорового сияния. Также подходит для контуринга: с его помощью можно подчеркнуть линию скул, скорректировать форму носа, очертить овал лица La Roche-Posay, мультифункциональные патчи для проблемной кожи, склонной к акне против прыщей и следов постакне Effaclar Duo+M Vichy, масло для защиты от солнца Capital Soleil SPF30/SPF50 с увлажняющим эффектом Maria Nila, сыворотка для кожи головы Soothing Serum Maria Nila: балансирует микробиом, подходит для чувствительной кожи головы Biobalance, увлажняющая сыворотка для кожи лица в ампулах с экстрактом зелёной водоросли 3% и полисахаридами Dr.Oracle, омолаживающая лифтинг-сыворотка с золотом ReAGEN. В составе: клетки эдельвейса, лифтоин, комплекс пептидов, биозолото Sofia Bertrand, антивозрастная маска для сияния кожи № 202. В составе: бакучиол, масло дерева Kahai, английский дрок, экстракт магнолии, морские водоросли, пантенол, масло ши и масло зародышей пшеницы Jusbox, Sisters b4 Misters – аромат, вдохновленный группой Spice Girls. Ноты: лайм, черная смородина, имбирь, банан, клубника, ландыш, корень ириса, сахар, сандал, молоко, амбра Euthalia Fragrances, парфюмированная свеча для ароматизации помещений Lait de Coton V Canto, новая линия из четырех ароматов Arkani collection, посвященная картам таро AllSaints, парфюмерная вода Shoreditch Leather. Ноты: элеми, розовая вода, жасмин, сандаловое дерево, шафран, пачули, амбра Следующая фотография 1 / 19 L’Atelier Parfum, лимитированный аромат Coeur Vagabond, выпущенный в сотрудничестве с сетью «Золотое яблоко». Ноты: слива, жасмин, цветок апельсина, роза, тубероза, ветивер, пачули, сандаловое дерево, мускус Thalion, новая гамма Ocean Secrets: линия антивозрастного ухода за кожей из 5 средств на основе морского активного ингредиента, извлеченного из Everlasting Seaweed, гиалуроновой кислоты, ниацинамида – сыворотка, крем для глаз, дневной и ночной кремы для лица Сomfort zone, лимитированный выпуск универсального средства для лица, тела и кончиков волос, восстанавливающее крем-масло с экстрактом календулы Stand for Regeneration d'Alba, увлажняющий крем для рук Nourishing Hand Cream с витамином Е, маслом и пантенолом Clarins, лимитированный выпуск масла для губ Lip Comfort Oil в честь 10-летия линейки Rink, румяна-стик в оттенке Guava Seven7een, многофункциональный жидкий хайлайтер Magic Glow Drops для создания стойкого эффекта влажной кожи: разглаживает тонкие морщины, и создает яркое и здоровое свечение. Подходит как для лица, так и для тела Espoir, легкий жидкий тональный крем Be Velvet Fluid Foundation с естественным полупрозрачным бархатным покрытием. Имеет веганский состав с комплексом гиалуроновых кислот и пептидами Annbeauty, бронзирующая пудра Your Cheeks Sunset для создания эффекта загорелой кожи и здорового сияния. Также подходит для контуринга: с его помощью можно подчеркнуть линию скул, скорректировать форму носа, очертить овал лица La Roche-Posay, мультифункциональные патчи для проблемной кожи, склонной к акне против прыщей и следов постакне Effaclar Duo+M Vichy, масло для защиты от солнца Capital Soleil SPF30/SPF50 с увлажняющим эффектом Maria Nila, сыворотка для кожи головы Soothing Serum Maria Nila: балансирует микробиом, подходит для чувствительной кожи головы Biobalance, увлажняющая сыворотка для кожи лица в ампулах с экстрактом зелёной водоросли 3% и полисахаридами Dr.Oracle, омолаживающая лифтинг-сыворотка с золотом ReAGEN. В составе: клетки эдельвейса, лифтоин, комплекс пептидов, биозолото Sofia Bertrand, антивозрастная маска для сияния кожи № 202. В составе: бакучиол, масло дерева Kahai, английский дрок, экстракт магнолии, морские водоросли, пантенол, масло ши и масло зародышей пшеницы Jusbox, Sisters b4 Misters – аромат, вдохновленный группой Spice Girls. Ноты: лайм, черная смородина, имбирь, банан, клубника, ландыш, корень ириса, сахар, сандал, молоко, амбра Euthalia Fragrances, парфюмированная свеча для ароматизации помещений Lait de Coton V Canto, новая линия из четырех ароматов Arkani collection, посвященная картам таро AllSaints, парфюмерная вода Shoreditch Leather. Ноты: элеми, розовая вода, жасмин, сандаловое дерево, шафран, пачули, амбра

Ирина Кириенко