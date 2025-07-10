Добавить в корзину

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Коммерсантъ FM
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Косметические новинки июля

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — новые средства красоты: кремы, макияж, летние ароматы.

Фото: East News

Фото: East News

Середина лета знаменуется обилием средств для защиты от солнца, причем новинки в этот раз наблюдаем не только из вездесущей Кореи, но и Франции, которая помимо этого представлена и антивозрастной косметикой, и линией для проблемной кожи. Макияж делает ставку на сияние, бронзирование и уход за кожей: теперь мало просто скрывать недостатки кожи — ожидается, что косметика будет и увлажнять, и матировать одновременно. Новые ароматы приехали со всего мира: классические итальянские купажи от Тицианы Теренци и ее брата Паоло, Euthalia Fragrances — парфюмы для дома и впервые попавшие к нам британские парфюмеры AllSaints.

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L’Atelier Parfum, лимитированный аромат Coeur Vagabond, выпущенный в сотрудничестве с сетью «Золотое яблоко». Ноты: слива, жасмин, цветок апельсина, роза, тубероза, ветивер, пачули, сандаловое дерево, мускус

L’Atelier Parfum, лимитированный аромат Coeur Vagabond, выпущенный в сотрудничестве с сетью «Золотое яблоко». Ноты: слива, жасмин, цветок апельсина, роза, тубероза, ветивер, пачули, сандаловое дерево, мускус

Thalion, новая гамма Ocean Secrets: линия антивозрастного ухода за кожей из 5 средств на основе морского активного ингредиента, извлеченного из Everlasting Seaweed, гиалуроновой кислоты, ниацинамида – сыворотка, крем для глаз, дневной и ночной кремы для лица

Thalion, новая гамма Ocean Secrets: линия антивозрастного ухода за кожей из 5 средств на основе морского активного ингредиента, извлеченного из Everlasting Seaweed, гиалуроновой кислоты, ниацинамида – сыворотка, крем для глаз, дневной и ночной кремы для лица

Сomfort zone, лимитированный выпуск универсального средства для лица, тела и кончиков волос, восстанавливающее крем-масло с экстрактом календулы Stand for Regeneration

Сomfort zone, лимитированный выпуск универсального средства для лица, тела и кончиков волос, восстанавливающее крем-масло с экстрактом календулы Stand for Regeneration

d&#39;Alba, увлажняющий крем для рук Nourishing Hand Cream с витамином Е, маслом и пантенолом

d'Alba, увлажняющий крем для рук Nourishing Hand Cream с витамином Е, маслом и пантенолом

Clarins, лимитированный выпуск масла для губ Lip Comfort Oil в честь 10-летия линейки

Clarins, лимитированный выпуск масла для губ Lip Comfort Oil в честь 10-летия линейки

Rink, румяна-стик в оттенке Guava

Rink, румяна-стик в оттенке Guava

Seven7een, многофункциональный жидкий хайлайтер Magic Glow Drops для создания стойкого эффекта влажной кожи: разглаживает тонкие морщины, и создает яркое и здоровое свечение. Подходит как для лица, так и для тела

Seven7een, многофункциональный жидкий хайлайтер Magic Glow Drops для создания стойкого эффекта влажной кожи: разглаживает тонкие морщины, и создает яркое и здоровое свечение. Подходит как для лица, так и для тела

Espoir, легкий жидкий тональный крем Be Velvet Fluid Foundation с естественным полупрозрачным бархатным покрытием. Имеет веганский состав с комплексом гиалуроновых кислот и пептидами

Espoir, легкий жидкий тональный крем Be Velvet Fluid Foundation с естественным полупрозрачным бархатным покрытием. Имеет веганский состав с комплексом гиалуроновых кислот и пептидами

Annbeauty, бронзирующая пудра Your Cheeks Sunset для создания эффекта загорелой кожи и здорового сияния. Также подходит для контуринга: с его помощью можно подчеркнуть линию скул, скорректировать форму носа, очертить овал лица

Annbeauty, бронзирующая пудра Your Cheeks Sunset для создания эффекта загорелой кожи и здорового сияния. Также подходит для контуринга: с его помощью можно подчеркнуть линию скул, скорректировать форму носа, очертить овал лица

La Roche-Posay, мультифункциональные патчи для проблемной кожи, склонной к акне против прыщей и следов постакне Effaclar Duo+M

La Roche-Posay, мультифункциональные патчи для проблемной кожи, склонной к акне против прыщей и следов постакне Effaclar Duo+M

Vichy, масло для защиты от солнца Capital Soleil SPF30/SPF50 с увлажняющим эффектом

Vichy, масло для защиты от солнца Capital Soleil SPF30/SPF50 с увлажняющим эффектом

Maria Nila, сыворотка для кожи головы Soothing Serum Maria Nila: балансирует микробиом, подходит для чувствительной кожи головы

Maria Nila, сыворотка для кожи головы Soothing Serum Maria Nila: балансирует микробиом, подходит для чувствительной кожи головы

Biobalance, увлажняющая сыворотка для кожи лица в ампулах с экстрактом зелёной водоросли 3% и полисахаридами

Biobalance, увлажняющая сыворотка для кожи лица в ампулах с экстрактом зелёной водоросли 3% и полисахаридами

Dr.Oracle, омолаживающая лифтинг-сыворотка с золотом ReAGEN. В составе: клетки эдельвейса, лифтоин, комплекс пептидов, биозолото

Dr.Oracle, омолаживающая лифтинг-сыворотка с золотом ReAGEN. В составе: клетки эдельвейса, лифтоин, комплекс пептидов, биозолото

Sofia Bertrand, антивозрастная маска для сияния кожи № 202. В составе: бакучиол, масло дерева Kahai, английский дрок, экстракт магнолии, морские водоросли, пантенол, масло ши и масло зародышей пшеницы

Sofia Bertrand, антивозрастная маска для сияния кожи № 202. В составе: бакучиол, масло дерева Kahai, английский дрок, экстракт магнолии, морские водоросли, пантенол, масло ши и масло зародышей пшеницы

Jusbox, Sisters b4 Misters – аромат, вдохновленный группой Spice Girls. Ноты: лайм, черная смородина, имбирь, банан, клубника, ландыш, корень ириса, сахар, сандал, молоко, амбра

Jusbox, Sisters b4 Misters – аромат, вдохновленный группой Spice Girls. Ноты: лайм, черная смородина, имбирь, банан, клубника, ландыш, корень ириса, сахар, сандал, молоко, амбра

Euthalia Fragrances, парфюмированная свеча для ароматизации помещений Lait de Coton

Euthalia Fragrances, парфюмированная свеча для ароматизации помещений Lait de Coton

V Canto, новая линия из четырех ароматов Arkani collection, посвященная картам таро

V Canto, новая линия из четырех ароматов Arkani collection, посвященная картам таро

AllSaints, парфюмерная вода Shoreditch Leather. Ноты: элеми, розовая вода, жасмин, сандаловое дерево, шафран, пачули, амбра

AllSaints, парфюмерная вода Shoreditch Leather. Ноты: элеми, розовая вода, жасмин, сандаловое дерево, шафран, пачули, амбра

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L’Atelier Parfum, лимитированный аромат Coeur Vagabond, выпущенный в сотрудничестве с сетью «Золотое яблоко». Ноты: слива, жасмин, цветок апельсина, роза, тубероза, ветивер, пачули, сандаловое дерево, мускус

Thalion, новая гамма Ocean Secrets: линия антивозрастного ухода за кожей из 5 средств на основе морского активного ингредиента, извлеченного из Everlasting Seaweed, гиалуроновой кислоты, ниацинамида – сыворотка, крем для глаз, дневной и ночной кремы для лица

Сomfort zone, лимитированный выпуск универсального средства для лица, тела и кончиков волос, восстанавливающее крем-масло с экстрактом календулы Stand for Regeneration

d'Alba, увлажняющий крем для рук Nourishing Hand Cream с витамином Е, маслом и пантенолом

Clarins, лимитированный выпуск масла для губ Lip Comfort Oil в честь 10-летия линейки

Rink, румяна-стик в оттенке Guava

Seven7een, многофункциональный жидкий хайлайтер Magic Glow Drops для создания стойкого эффекта влажной кожи: разглаживает тонкие морщины, и создает яркое и здоровое свечение. Подходит как для лица, так и для тела

Espoir, легкий жидкий тональный крем Be Velvet Fluid Foundation с естественным полупрозрачным бархатным покрытием. Имеет веганский состав с комплексом гиалуроновых кислот и пептидами

Annbeauty, бронзирующая пудра Your Cheeks Sunset для создания эффекта загорелой кожи и здорового сияния. Также подходит для контуринга: с его помощью можно подчеркнуть линию скул, скорректировать форму носа, очертить овал лица

La Roche-Posay, мультифункциональные патчи для проблемной кожи, склонной к акне против прыщей и следов постакне Effaclar Duo+M

Vichy, масло для защиты от солнца Capital Soleil SPF30/SPF50 с увлажняющим эффектом

Maria Nila, сыворотка для кожи головы Soothing Serum Maria Nila: балансирует микробиом, подходит для чувствительной кожи головы

Biobalance, увлажняющая сыворотка для кожи лица в ампулах с экстрактом зелёной водоросли 3% и полисахаридами

Dr.Oracle, омолаживающая лифтинг-сыворотка с золотом ReAGEN. В составе: клетки эдельвейса, лифтоин, комплекс пептидов, биозолото

Sofia Bertrand, антивозрастная маска для сияния кожи № 202. В составе: бакучиол, масло дерева Kahai, английский дрок, экстракт магнолии, морские водоросли, пантенол, масло ши и масло зародышей пшеницы

Jusbox, Sisters b4 Misters – аромат, вдохновленный группой Spice Girls. Ноты: лайм, черная смородина, имбирь, банан, клубника, ландыш, корень ириса, сахар, сандал, молоко, амбра

Euthalia Fragrances, парфюмированная свеча для ароматизации помещений Lait de Coton

V Canto, новая линия из четырех ароматов Arkani collection, посвященная картам таро

AllSaints, парфюмерная вода Shoreditch Leather. Ноты: элеми, розовая вода, жасмин, сандаловое дерево, шафран, пачули, амбра

Ирина Кириенко

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