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Коммерсантъ FM
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Рыбалка на Амальфи

Новые тренды маникюра

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о тенденциях маникюра, которые буквально транслируют отпускное настроение и призывают к увлекательным путешествиям.

Фото: East News

Фото: East News

Второй месяц лета навевает новую эстетику в дизайне маникюра. Она передает особенную атмосферу, которая напоминает отдых на итальянском побережье Амальфи, полуденный зной лимонных рощ, прогулки среди оливковых деревьев. Средиземноморская цветовая палитра насыщена лазурными оттенками, желтыми вспышками, зелеными акцентами — выбрать есть из чего. Из необычного: изображения крабов, лангустинов и сардин, которые оживят любой, даже самый нейтральный фон, а потому точно будут востребованы у любителей экзотики даже вне пляжного антуража. Фрукты и ягоды являются привычными маркерами летнего дизайна, как, впрочем, и морская тематика — это визуальное оформление успешно существует во множестве вариаций: от морских звезд и медуз до золота рынд и якорей.

Средиземноморская la dolce vita: цитрусовые, керамика, оливки

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Фото: @sansungnails

Фото: @gossipandgloss @glosswithkarla

Фото: @iramshelton

Фото: @vanityprojects

Фото: @georgieporgie.nails

Фото: @clawsxcatt

Фото: @nailxkc

Фото: @by.belle._

Фото: @learnahstarbuck_nailartist

Сардины: серебро рыбьей чешуи, блесны, приманки, наивное искусство

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Фото: @landofhands

Фото: @thehangedit

Фото: @betina_goldstein

Фото: @betina_goldstein

Фото: @lookbyeloise

Фото: @nailed.by.nika

Фото: @audrey_swatches

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Фото: @landofhands

Фото: @thehangedit

Фото: @betina_goldstein

Фото: @betina_goldstein

Фото: @lookbyeloise

Фото: @nailed.by.nika

Фото: @audrey_swatches

Фруктово-ягодное разнообразие: клубника, вишня, гранат, персики

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Фото: @thehangedit

Фото: @samrosenails

Фото: @amberjhnails

Фото: @overglowedit

Фото: @elias.nails

Морская тема: волны, ракушки, цепи

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Фото: @cristina_nails_joyas

Фото: @nailsby_bonn

Фото: @fairy_cute_nails

Фото: @suzys.nail.emporium

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Фото: @heluviee

Фото: @the.stylestalker

Фото: @the.stylestalker

Фото: @the.stylestalker

Фото: @the.stylestalker

Фото: @m.aura_nails_

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @craftedbyaprince

Фото: @altiorastudio

Фото: @patricia_ibeth

Фото: @texasnailhouse

Фото: @cristina_nails_joyas

Фото: @nailsby_bonn

Фото: @fairy_cute_nails

Фото: @suzys.nail.emporium

Ирина Кириенко

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