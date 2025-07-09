Рыбалка на Амальфи
Новые тренды маникюра
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о тенденциях маникюра, которые буквально транслируют отпускное настроение и призывают к увлекательным путешествиям.
Фото: East News
Второй месяц лета навевает новую эстетику в дизайне маникюра. Она передает особенную атмосферу, которая напоминает отдых на итальянском побережье Амальфи, полуденный зной лимонных рощ, прогулки среди оливковых деревьев. Средиземноморская цветовая палитра насыщена лазурными оттенками, желтыми вспышками, зелеными акцентами — выбрать есть из чего. Из необычного: изображения крабов, лангустинов и сардин, которые оживят любой, даже самый нейтральный фон, а потому точно будут востребованы у любителей экзотики даже вне пляжного антуража. Фрукты и ягоды являются привычными маркерами летнего дизайна, как, впрочем, и морская тематика — это визуальное оформление успешно существует во множестве вариаций: от морских звезд и медуз до золота рынд и якорей.