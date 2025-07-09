Прокуратура проведет проверку после столкновения самолета с птицей в Ноябрьске

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку после сообщения экипажа самолета авиакомпании «Ямал» о столкновении с птицей при вылете из аэропорта Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Тюмень (Рощино), сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, инцидент произошел 7 февраля. Посадка была совершена благополучно, никто не пострадал, повреждений на самолете не обнаружено. На борту находилось 98 пассажиров.

Прокурорская проверка должна оценить обеспечение орнитологической безопасности полетов в аэропорту.

Ранее самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Омска в Ноябрьск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Омская транспортная прокуратура уже начала проверку для обеспечения безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Полина Щуцкая