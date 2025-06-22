Самолет «Ямала», летевший из Омска в Ноябрьск, вернулся в аэропорт вылета
Самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Ямал», выполнявшее рейс из Омска в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), по технической причине совершило вынужденный возврат в аэропорт вылета. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
На борту находились 66 пассажиров, включая 11 детей, и пять членов экипажа. Самолет временно отстранен от эксплуатации. Пассажиров обещают доставить в пункт назначения другим рейсом.
Омская транспортная прокуратура уже начала проверку для обеспечения безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.