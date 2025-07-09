В ХМАО глава общепита осужден за массовое отравление покупателей роллов

Сургутский городской суд (ХМАО) вынес приговор управляющему заведением общественного питания «Джонни Тунец» Туралу Зейналову, признав его виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст.236 УК РФ), повлекших массовое отравление граждан, сообщила пресс-служба судов ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в сентябре 2024 года 18 сургутян отравились после заказа роллов из данного заведения. Среди них — 11 детей. У большинства из них нашли сальмонеллезный энтерит, вызванный бактерией сальмонелла.

Суд установил, что Турал Зейналов предоставлял услуги общественного питания с грубыми нарушениями санитарных норм. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. В этот период осужденному запрещено покидать место жительства в ночное время, менять его без уведомления контролирующих органов, а также выезжать за пределы муниципалитета. Он обязан ежемесячно отмечаться в специализированном государственном органе.

Дело рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый согласился с выводами следствия. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Полина Бабинцева