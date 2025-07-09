Шведские телохранители раскрыли местоположение королевской четы через фитнес-приложение

Сотрудники шведской службы безопасности раскрыли данные об отпуске королевской четы на частном острове на Сейшелах и в горной деревне Сторлиен на севере Швеции. Как сообщает шведская газета Dagens Nyheter, данные о поездках королевской семьи настолько подробны, что могли быть нанесены на карту в режиме реального времени.

Шведские телохранители загрузили более 1400 тренировок в фитнес-приложение Strava с 2015 по июль 2025 года. Примерно 70 из них касались шведской королевской четы — и содержали секретную информацию о местоположении высокопоставленных лиц, которая могла поставить их под угрозу.

Несколько отелей, с которыми связалась газета, подтвердили, что шведская королевская чета останавливалась у них, но отметили, что им не разрешили ничего рассказывать.

Ранее сотрудников шведской службы безопасности уже обвиняли в раскрытии подробностей о премьер-министре Швеции Ульфе Кристерссоне через приложение для тренировок. По данным Dagens Nyheter, телохранитель опубликовал подробности пробежки в норвежском городе Бодё, когда Кристерссон встречался со своими норвежским и финским коллегами, Йонасом Гаром Стёре и Александром Стуббом.