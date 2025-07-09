Россияне стремятся в Батуми

За первую половину 2025 года Грузию в туристических целях посетило свыше 580 тыс. россиян. Граждане РФ по числу прибытий в закавказскую республику опередили гостей из Турции, Армении и Азербайджана, традиционно проводящих свои отпуска в Грузии. У россиян этим летом также вдвое вырос интерес к пляжному отдыху в стране за счет расширения полетной программы из крупных городов России в Батуми. Рост популярности направления ожидаемо привел к подорожанию текущим летом туров на грузинское побережье Черного моря на 5–10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

С января по июнь 2025 года Грузию в туристических целях посетили 581,09 тыс. российских граждан, что больше на 10% год к году, сообщила 9 июля Национальная администрация туризма (НАТ) при правительстве Грузии. По данным НАТ, всего же в первой половине текущего года Грузию посетило 2,27 млн туристов из разных стран, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По числу туристических визитов в Грузию россияне занимают первое место.

Следом идут граждане Турции (их число в первой половине текущего года составило 533,61 тыс., что на 14,5% меньше год к году), Армении (390,78 тыс., что на 0,8% больше год к году), Израиля (171,29 тыс., рост на 35,7%), Азербайджана (135,24 тыс., рост на 36%).

Российские туроператоры также фиксируют рост интереса граждан РФ к отдыху в Грузии. В летнем сезоне, по данным «Русского экспресса» и Fun & Sun, спрос увеличился в два-три раза. По данным туроператора Let’s Fly (входит в «Слетать.ру»), в летнем сезоне 2025 года Грузия в общем бронировании, осуществляемом компанией, занимает 14-е место с долей 0,28% от всех продаж. Год назад страна занимала 21-е место (0,04%). В туркомпании «Дельфин» фиксируют рост числа бронирований летнего отдыха в Грузии на 20–25% по сравнению с прошлым годом.

Но такой заметный рост связан с низкой базой прошлых лет, признают туроператоры. Кроме того, этим летом увеличился объем авиаперевозок в Батуми, что стало основным фактором увеличения летних продаж туров в Грузию, говорят представители российского турбизнеса.

Спрос в том числе на пляжный отдых этим летом в Грузии среди россиян подтолкнул вверх и цены на размещение в гостиницах, которые, по словам туроператоров, в текущем году увеличились на 5–10%.

Например, тур на двоих на неделю в Батуми без перелета, но с проживанием в отеле уровня три звезды и завтраком в среднем обойдется от 55 тыс. руб., в гостинице уровня четыре и пять звезд — от 80 тыс. руб. до 135 тыс. руб. соответственно.

В топ-5 стран, откуда приезжают туристы в Грузию, нет ни одного государства Евросоюза. В целом из стран ЕС, а также из Великобритании Грузию в январе—июне 2025 года посетило 202 тыс. туристов, отметили в НАТ. Это на 10,2% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. В то же время руководитель НАТ Майя Омиадзе, назвав первое полугодие «очень успешным» для грузинской туриндустрии, заявила, что число туристических визитов из Европы все же растет, как и из стран Персидского залива. «Для нас это — целевые рынки, где НАТ проводит активную маркетинговую кампанию»,— подчеркнула госпожа Омиадзе.

Например, из Польши в Грузию с туристическими целями в первой половине текущего года прибыло 33,65 тыс. человек — это на 21,9% больше, чем годом ранее, а из Германии — 26,9 тыс., рост на 20,8%. В то же время за этот период Грузию посетило 26,9 тыс. граждан Саудовской Аравии, что на 20,8% больше год к году

НАТ также ведет отдельный учет «международных визитеров», то есть лиц, посетивших Грузию не только в туристических, но и в деловых целях, а также транзитных пассажиров. Их число с января по июнь текущего года выросло на 4,4% год к году, до 3,15 млн человек.

Георгий Двали, Тбилиси; Халиль Аминов