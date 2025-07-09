Таможенники передали 2 тысячи конфискованных пальто нижегородским соцучреждениям

Сотрудники Приволжской оперативной таможни передали чуть более 2 тыс. женских зимних пальто социальным организациям Нижегородской области. Об этом сообщили в ведомстве 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжское таможенное управление Фото: Приволжское таможенное управление

Ранее этот товар был задержан таможенниками, так как его перевозчик не смог предоставить соответствующие документы. По решению арбитражного суда партию одежды обратили в собственность государства.

Верхнюю одежду передали в ГБУ «Городецкий психоневрологический интернат». Его сотрудники распределят пальто в аналогичные учреждения.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее приволжские таможенники передали две тонны перчаток на нужды СВО.

Галина Шамберина