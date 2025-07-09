В Екатеринбург поступила партия картофеля весом 440 тонн

На плодоовощную базу Екатеринбурга поступило 440 т свежего картофеля в период с 18 июня по 7 июля, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основная часть картофеля прибыла из Астраханской области (300 т), остальная часть — из Краснодарского края.

Специалистами Россельхознадзора были отобраны пробы продукции и направлены на исследования в Екатеринбургский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных испытаний карантинные объекты не обнаружены. Вся продукция допущена к реализации.

Ранее министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова сообщила, что в Свердловской области цена на картофель начнется снижаться к осени 2025 года. Повышение цен связано с тем, что в 2024 году в России было собрано на 1,5 млн т картофеля меньше, чем в 2023 году, что сказалось на предложении.

Полина Щуцкая