Эстония пригрозила заблокировать 18-й пакет санкций против России

Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций в отношении России, если из него исключат пункт о снижении потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

«У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция»,— сказал Маргус Цахкна.

18-й пакет санкций предполагает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на импорт в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти.

Словакия дважды наложила вето на новый пакет санкций, требуя гарантий от Еврокомиссии по поставкам энергоресурсов. Премьер-министр страны Роберт Фицо говорил, что предложенные меры могут привести к перебоям в поставках газа и росту цен, а также нанести экономический ущерб из-за возможного нарушения контракта с «Газпромом».

Лусине Баласян