Появилось расписание кинопоказов «Горький fest» в Нижнем Новгороде

Организаторы фестиваля нового российского кино «Горький fest» опубликовали событийную программу. Показы, лекции, дискуссии и творческие встречи пройдут в Нижегородском театре драмы на Большой Покровской улице, центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, Пакгаузах на Стрелке и конференц-зале отеля «Sheraton» на Театральной площади.

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«Горький fest» откроется 10 июля. В 18:00 у драмтеатра развернут красную дорожку, а в 21:20 покажут фильм Романа Артемьева «Беги». За фестивальную неделю в городе пройдет более 60 событий. В конкурсную программу вошли 19 фильмов. Церемония закрытия начнется в 18:30 16 июля.

Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно пройти регистрацию, она откроется в ближайшее время.

Первый «Горький fest» прошел в Нижнем Новгороде в 2017 году. Организатором выступает продюсерский центр «Люксар» при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Нижегородской области.

Елена Ковалева