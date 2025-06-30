Объявлена программа IX фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде

Девятый фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде 10-16 июля. На пресс-конференции 30 июня организаторы опубликовали программу и жюри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатели «Горький fest» Михаил Пореченков и Оксана Михеева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Основатели «Горький fest» Михаил Пореченков и Оксана Михеева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основная тема фестиваля в этом году — авангард в кино и отечественном искусстве в целом. Она приурочена к 100-летию с выхода фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"». Откроется фестиваль фильмом Романа Артемьева «Беги». Всего будет задействовано более 60 площадок, там пройдут показы, лекции, дискуссии и презентации.

На конкурс в этом году поступило свыше 600 заявок — это рекордное число, отметили организаторы. В программу были отобраны 19 фильмов:

игровые «Молоко матери» Елизаветы Дорожкиной, «Обрыв» Семена Грицая, «Омнивор» Дарьи Гароники, «Единственный шанс» Юрия Межевича, «Племя падших» Никандра Федорова, «Глубокий сосуд» Вадима Плохотникова, «Перфекционист» Марины Петренко, «Тени Москвы» Валерия Переверзева, «Забор» Льва Евлампиева, «Сверхновая» Жени Третьякова, «Спасибо. Хорошего вечера!» Константина Денискина, «Алиса» Никиты Мокиенко, «Конец концов» Антона Бильжо, «Маэстро» Михаила Кукушкина;

«Молоко матери» Елизаветы Дорожкиной, «Обрыв» Семена Грицая, «Омнивор» Дарьи Гароники, «Единственный шанс» Юрия Межевича, «Племя падших» Никандра Федорова, «Глубокий сосуд» Вадима Плохотникова, «Перфекционист» Марины Петренко, «Тени Москвы» Валерия Переверзева, «Забор» Льва Евлампиева, «Сверхновая» Жени Третьякова, «Спасибо. Хорошего вечера!» Константина Денискина, «Алиса» Никиты Мокиенко, «Конец концов» Антона Бильжо, «Маэстро» Михаила Кукушкина; документальные «Реальность не нужна» Павла Скоробогатова, «Теплая жизнь» Никиты Журавлева, «В поисках движения» Юрия Мокиенко, «Колхандра» Кирилла Верхозина, «Хрупкое» Максима Аньшина.

В жюри вошли режиссер Алексей Герман, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Александр Плотников, композитор Артем Васильев и кинокритик Егор Москвитин.

Первый «Горький fest» прошел в Нижнем Новгороде в 2017 году. За восемь лет в конкурсной программе было показано более 140 фильмов, во внеконкурсной — свыше 150. В прошлом году фестиваль посетили более 100 тыс. зрителей.

Организатором выступает продюсерский центр «Люксар» при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Нижегородской области.

Елена Ковалева