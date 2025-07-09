При крушении истребителя Jaguar в Индии погибли два пилота

Самолет Jaguar ВВС Индии упал в Раджастхане на северо-западе Индии во время учебного полета. Погибли оба пилота. Об этом говорится в заявлении ВВС, передает Hindustan Times.

Авария произошла сегодня около 13:25 по местному времени (10:25 мск). Самолет упал в поле. Помимо двух пилотов на борту никого не было. «Ущерба гражданскому имуществу не обнаружено»,— сообщают индийские ВВС. Специальная комиссия займется расследованием причин крушения.

В апреле в Индии потерпел крушение такой же истребитель ВВС. Погиб один из пилотов.