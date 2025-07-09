На торги по продаже долга экс-директора «Гринфлайта» никто не заявился

Торги по продаже права требования челябинской строительной компании-банкрота «Гринфлайт» к экс-директору Сергею Мануйлову на сумму 320 млн руб. не состоялись. Причиной стало отсутствие заявок. Информация об этом размещена на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Суржа, Коммерсантъ Фото: Артем Суржа, Коммерсантъ

«Торги признаны несостоявшимися, на участие в торгах не было подано ни одной заявки»,— отмечено на сайте. Заявки на участие в аукционе принимались с 12 мая по 7 июля.

Это уже третья попытка конкурсного управляющего «Гринфлайта» продать на торгах задолженность экс-директора компании Сергея Мануйлова. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», аналогичные аукционы были объявлены в мае 2023-го и июле 2024 года.

Компанию «Гринфлайт» признали банкротом в 2020 году. Арбитражный суд Челябинской области в ходе дела о несостоятельности признал, что экс-руководитель причинил организации убытки, пожертвовав в 2013 году хоккейному клубу «Динамо» 320 млн руб. В 2018-м Сергей Мануйлов был приговорен Центральный районным судом Челябинска в двум годам и шести месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Суд установил, что в 2013-2016 годах руководитель «Гринфлайта» совершил ряд заведомо невыгодных сделок, из-за которых также было приостановлено строительство микрорайона «Академ Riverside». В 2020 году Сергея Мануйлова признали банкротом.

Ольга Воробьева