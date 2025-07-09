Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 7,5% за первое полугодие

«Сбер» в первом полугодии нарастил чистую прибыль по РСБУ до 826,6 млрд руб. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности кредитной организации.

За июнь чистая прибыль увеличилась на 2,4% 143,7 млрд руб. Рентабельность капитала за первое полугодия составила 22,2%. Чистые процентные доходы месяцев выросли на 15,5%, до 1,437 трлн руб. Чистые комиссионные доходы составили 348,8 (–1,4%).

Операционные расходы за этот же период увеличились на 14,5%, до 511,7 млрд руб. По итогам июня — до 91,8 млрд руб. (+20,4%). Отношение расходов к доходам за полгода составило 29%.

«На фоне высоких процентных ставок динамика кредитного портфеля остается сдержанной — рост за июнь на 0,4% в реальном выражении в основном за счет выдач по государственным ипотечным программам»,— отметил глава Сбербанка (MOEX: SBER) Германа Грефа.

По данным ЦБ за июнь, с начала 2025 года российские банки заработали 1,3 трлн руб., что на 10% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.