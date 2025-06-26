ЦБ: российские банки в мае заработали 296 млрд рублей чистой прибыли

Российские банки в мае 2025 года получили чистую прибыль в размере 296 млрд рублей, что на 13% выше апрельского результата в 261 млрд руб. Это следует из обзора о развитии банковского сектора ЦБ.

Доходность на капитал (ROE) выросла до 18,9% с 16,9% месяцем ранее. Основная прибыль банков увеличилась до 277 млрд руб., прибавив 105 млрд руб. или 62%. Рост показателя связан в основном с сокращением отчислений в резервы на 75 млрд рублей (минус 33%), которые частично восстановили за счет экосистемных инвестиций. Также снизились операционные расходы, прежде всего затраты на персонал, уменьшившиеся на 18 млрд руб. (минус 5%).

При этом неосновные, волатильные доходы банков сократились на 76 млрд руб. (минус 62%) из-за роста убытков по операциям с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами на фоне укрепления рубля на 4%.

Совокупный финансовый результат банковского сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале, достиг примерно 350 млрд руб. против 245 млрд руб. в апреле.

С начала 2025 года российские банки заработали 1,3 трлн руб., что на 10% ниже показателя за аналогичный период 2024 года, когда прибыль составила 1,4 трлн руб. с вычетом дивидендов от российских дочерних банков.