Почти 40% клещей в Югре оказались заражены инфекциями

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с начала клещевого сезона исследовали 1304 клещей, из которых 36,3% оказались заражены инфекциями, сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

1035 клещей было снято с людей, а 269 особей собрали во время энтомологических полевых работ. Так, клещевым боррелиозом заражены 29,5% исследованных клещей, моноцитарным эрлихиозом человека — 5,7%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 0,4%, вирусом клещевого энцефалита — 1,7%. В Югре почти 120 тыс. жителей прошли вакцинацию против клещевого энцефалита, включая более 44 тыс. детей и 26 тыс. лиц с повышенным риском. На 7 июля план вакцинации выполнен на 70%.

С начала сезона активности клещей в регионе зафиксировано 5099 обращений за медицинской помощью. Наибольшее количество случаев присасывания клещей зарегистрировано в Октябрьском районе, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийском районе. За последнюю неделю зафиксировано 406 случаев укусов, что на 23,2% ниже предыдущего показателя и на 16,4% ниже аналогичного периода 2024 года. Из всех обратившихся за помощью только 21% были привиты против клещевого энцефалита. Экстренная профилактика потребовалась 75,4% пострадавших.

Напомним, в конце июня в ХМАО зарегистрировали 573 клещевых укуса, что на 7,2% больше, чем за предыдущую неделю и существенно выше показателя аналогичного периода 2024 года, когда было 300 случаев. Среди пострадавших от укусов 17,7% — дети.

Ирина Пичурина