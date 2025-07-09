Начался суд по делу о покушении на убийство на Неглинке

Мещанский райсуд Москвы начал рассматривать уголовное дело 23-летнего Виталика Калашова, которого называют родственником влиятельного вора в законе 71-летнего Захария Калашова (Шакро Молодой). Калашова-младшего обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, ночью 30 декабря прошлого года у молодого человека произошел бытовой конфликт в одном из магазинов на Неглинной улице Москвы. Он повздорил с двумя другими покупателями, а выяснить отношения с ними вышел на улицу.

В пылу ссоры Виталик Калашов выхватил раскладной нож и несколько раз ударил одного из оппонентов, после чего убежал с места происшествия. Раненого доставили в больницу, Калашова вскоре задержали.

Ефим Брянцев