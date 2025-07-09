Суд оставил в силе приговор по делу об организации казино в Екатеринбурге

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор Чкаловского районного суда в отношении группы лиц, признанных виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч.3 ст.171.2 УК РФ), сообщили в региональной пресс-службе судов.

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Согласно материалам дела, в период с октября 2020 по апрель 2023 года Егор Рыбалко и его сообщники Виктор Балашов, братья Денис и Дмитрий Клиновы, Алексей Кердяшов и Владислав Борисов организовали сеть подпольных казино в Екатеринбурге, установив не менее 12 игровых автоматов в различных районах города. Их доход составил более 4,6 млн руб.

Свердловский облсуд оставил приговор без изменения в части квалификации и наказания, отменив его лишь в части конфискации имущества, направив дело на новое рассмотрение в порядке исполнения приговора.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновными шестерых мужчин за организацию и проведение азартных игр. Им назначены сроки от 1,5 до 2 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Полина Щуцкая