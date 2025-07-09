Стадия неприятия

Полуфиналы Wimbledon, который приближается к своей кульминации в Лондоне, пройдут без участия российских теннисисток. Это выяснилось после того, как на стадии 1/4 финала Людмила Самсонова в двух партиях уступила бывшей первой ракетке мира польке Иге Швёнтек, а Мирра Андреева в присутствии королевы Великобритании Камиллы проиграла два тай-брейка швейцарке Белинде Бенчич, олимпийской чемпионке Токио 2021 года.

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Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Российская теннисистка Мирра Андреева

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

По окончании встречи с Белиндой Бенчич, как и пять недель назад после завершения четвертьфинала Roland Garros против француженки Лоис Буассон, Мирра Андреева покидала корт со слезами на глазах. Но поражение поражению рознь: сами матчи получились совершенно непохожими. Если в Париже юная российская звезда не выдержала психологического напряжения, играя с заведомо более слабой соперницей, то в данном случае ее совсем чуть-чуть переиграла теннисистка, которая пусть и не входит сейчас в мировую элиту, но все-таки очень опытная и достаточно титулованная.

Сегодня уже мало кто помнит, что Бенчич заявила о себе пусть и не в столь юном возрасте, как Андреева, но тоже достаточно рано. Свой первый титул на состязаниях Женской теннисной ассоциации (WTA) она завоевала в 18 лет в июне 2015 года именно на траве, в Истборне, а спустя два месяца в Торонто на пути к победе обыграла четырех соперниц из топ-10, в том числе первую ракетку мира Серену Уильямс. Талант швейцарки уже тогда был бесспорным, но пошли травмы, и через два сезона она выбыла из первой сотни, пропустив несколько месяцев после операции на левом запястье. Потом были полуфинал US Open-2019, прорыв в первую десятку и триумф на пандемийной Олимпиаде в Токио 2021 года. А всего 15 месяцев назад Бенчич родила дочь, с которой, кстати, приехала на Wimbledon.

Возвращение швейцарки после родов было молниеносным. На выход из декрета ей понадобилось менее полугода. В январе она уже была в боевой форме на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до четвертого круга, а в феврале победила на турнире категории 500 в Абу-Даби. Пропустив из-за обострившейся травмы руки Roland Garros, Бенчич до Wimbledon не выиграла ни одного травяного матча, но в Лондоне вышла из тени. Известный британский тренер Йен Хьюз, с которым Бенчич с перерывами работает уже очень давно, помог ей найти оптимальную тактику, сочетающую выдержку, которой швейцарке раньше порой не хватало, с агрессией на задней линии. Такому универсалу, как Андреева, подобный теннис в принципе подходит. Но, чтобы использовать свои шансы, россиянке требовалось сыграть максимально точно.

Матч, который почтила своим присутствием королева Великобритании Камилла, встретившаяся перед этим на Wimbledon с бывшей первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, Андреева провела очень достойно.

Она выиграла ударами навылет заметно больше очков, чем ее соперница, 35 против 20, и не раз удивляла публику подачей со скоростью за 190 км/ч. Более того, Андреева смогла отыграть подачу в двенадцатом гейме второй партии после того, как геймом ранее Бенчич сделала первый брейк в этой встрече. Не хватило российской теннисистке какой-то малости в отдельных розыгрышах. Например, на первом тай-брейке при счете 2:3 она неудачно выполнила не самый простой в техническом отношении удар у сетки из низкой точки. Ту же самую ошибку Андреева совершила и в первом розыгрыше на втором тай-брейке. После этого Бенчич не дала намека усомниться в своей уверенности и завершила четвертьфинал с первого же матчбола четким смэшем. Первый выход в полуфинал Wimbledon позволит ей со своего нынешнего 35-го места в рейтинге подняться минимум на 20-е. Андреевой же в данном случае не стоит расстраиваться слишком сильно. С учетом результатов, которые она показывала на траве в июне, нынешний четвертьфинал Wimbledon, первый в ее карьере, тоже весомое достижение.

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Фото: Robert Prange / Getty Images Российская теннисистка Людмила Самсонова

Фото: Robert Prange / Getty Images

К тому времени, как Бенчич праздновала свой успех, уже было известно, что ее следующей соперницей будет Ига Швёнтек, переигравшая Людмилу Самсонову. Там тоже могла быть интрига, но россиянка слишком неудачно провела середину встречи, проиграв во второй половине первой партии и в начале второго сета семь геймов подряд. После этого провала Самсонова пришла в себя, сократила количество собственных ошибок и завязала борьбу. Но было уже поздно. Швёнтек, которая этим летом на траве демонстрирует агрессивный удар справа и отменное перемещение по корту, позволяющее ей вытягивать сложные розыгрыши, не расклеилась, оформила в последнем гейме решающий брейк, победила — 6:2, 7:5 — и впервые вышла в полуфинал Wimbledon.

Ну а для российских теннисисток эта стадия лондонского мейджора уже девять лет остается недосягаемой. Последней из них ее достигала Елена Веснина, которая в 2016 году в четвертьфинале справилась со словачкой Доминикой Цибулковой, а затем уступила будущей чемпионке Серене Уильямс.

Евгений Федяков