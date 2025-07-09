Открыта регистрация на забег «Достигая цели!» в Ярославле

Северная железная дорога 2 августа 2025 года проведет в Ярославле благотворительный забег «Достигая цели!». Он является традиционной частью профессионального праздника — Дня железнодорожника, и пройдет на Стрелке. В этот день для взрослых и детей в парке также будут работать развлекательные площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

В 2025 году в забеге «Достигая цели!» доступны дистанции на 5 км, 500 м для детского и семейного забегов, а также дистанция 1520 м. Возраст участников — от 6 лет. Стартовый пакет (футболка, номер) выдается при наличии медицинской справки о допуске к соревнованиям. На финише каждому участнику вручается памятная медаль. Занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получают медали победителей в торжественной обстановке.

Прием заявок и перечисление взносов за забег ведется на платформе Russia Running. На сайте можно подарить регистрацию друзьям и близким.

Денежные средства, внесенные участниками забега, поступают в благотворительный фонд «Почет». Также будет создана возможность оказания благотворительной помощи на самом празднике в день мероприятия. В 2025 году железнодорожники окажут помощь шестилетней Даше Мальцевой, которая с самого рождения из-за диагноза ДЦП нуждается в постоянных курсах реабилитации для поддержки организма. Сбор средств ведется на восстановительный курс в специализированной российской клинике.

Благотворительный забег «Достигая цели!» проводится компанией «РЖД» с 2016 года. Дистанция 1520 м символизирует ширину железнодорожной колеи. На забег ежегодно выходят как сотрудники ОАО «РЖД», так и другие участники. Все вырученные от взносов средства направляются в благотворительную организацию.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога