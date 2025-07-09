Дело о краже 350 тонн щебня завели на должностных лиц омского филиала РЖД

Два руководителя предприятий омского филиала ОАО «РЖД» подозреваются в хищении строительных материалов. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления ФСБ России Ирина Руснак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в июне 2025 года подозреваемые вывезли с территории грузовой площадки, принадлежащей РЖД, 350 т щебня. Стройматериалы предназначались для капитального ремонта участков железной дороги. За щебень железнодорожники хотели выручить 350 тыс. руб., однако в их планы вмешались правоохранители. Подозреваемых задержали.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР рассказали, что принимают меры к возвращению имущества собственнику.

Илья Николаев