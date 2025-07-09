Суд продлил срок ареста министру дорожного хозяйства Челябинской области

Мещанский районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде ареста министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву, обвиняемому в растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он останется в СИЗО минимум до октября, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Также под арестом оставили других обвиняемых по делу о растрате в региональном миндортрансе — экс-руководителя ЗАО «Южуралавтобан» Константина Зарипова, исполнительного директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова, экс-министра дорожного хозяйства региона Дмитрия Микулика и начальника правового управления ведомства Анну Курьянову.

Суд отклонил все ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения, посчитав их необоснованными.

Руководителей регионального миндортранса и представителей дорожных компаний задержали в Челябинске в апреле и мае этого года. Это связано с расследованием уголовного дела о растрате более 2,9 млрд руб. при исполнении госконтрактов на строительство и ремонт дорог. Дело возбуждено в феврале этого года.

Одним из задержанных стал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинска Алексей Нечаев. В ведомстве прошли обыски, после чего его этапировали в Москву для избрания меры пресечения. Вместе с ним доставили в столицу бывшего главу миндортранса области Дмитрия Микулика, экс-руководителей АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова, а также Екатерину Краснихину, бывшего юриста экс-акционера «Южуралмоста» Геннадия Вильшенко, первого заместителя начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Куликова, его предшественника на этом посту Алексея Плюту и замначальника того же управления Ирину Клеменьтеву. Под следствие также попали начальник правового управления Анна Курьянова и директор подведомственного миндору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова. Всех, кроме госпожи Краснихиной, отправили в СИЗО.