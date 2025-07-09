В Рабочей партии Курдистана объявили о завершении вооруженной борьбы с Турцией

Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан объявил о прекращении вооруженной борьбы против Турции и переходе к демократической политике. Видеообращение он записал в турецкой тюрьме.

«Я подготовил манифест демократического общества, его следует считать историческим событием. Он заменит 50-летний манифест "Путь Курдистанской революции"»,— сказал Абдулла Оджалан. Видеообращение опубликовало курдское агентство Firat.

Лидер РПК заявил, что его решение о прекращении вооруженного противостояния было добровольным. Он также назвал крайне важным процесс разоружения курдских боевиков и создание турецкого парламентского комитета для надзора за мирным переходом к демократической политике.

Reuters отмечает, что это первое публичное видео или аудио с Абдуллой Оджаланом с момента его ареста в 1999 году. Свою речь в семиминутном видео он, судя по кадрам, зачитывал по суфлеру.

С 1984 года РПК вела повстанческую борьбу против Турции с целью создания курдской автономии на юго-востоке страны. Власти Турции считают Рабочую партию Курдистана террористической. Абдуллу Оджалана приговорили к пожизненному лишению свободы. В мае РПК объявила о самороспуске.

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