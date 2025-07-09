В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа в отношении Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп отличается «жесткой стилистикой» в контексте используемых выражений. Поэтому, сказал господин Песков, в Кремль спокойно относятся к ужесточению риторики американского лидера в отношении Владимира Путина.

«Мы относимся к этому спокойно, мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне Дональд Трамп заявил, что не доволен действиями Владимира Путина в отношении Украины, поскольку результатов в урегулировании до сих пор нет. Американский лидер сообщил, что всерьез рассматривает законопроект об ужесточении антироссийских санкций и планирует устроить России «маленький сюрприз».

Лусине Баласян