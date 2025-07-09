Находящуюся под следствием Юлию Баннову исключили из политсовета тольяттинского отделения «ЕР»

В Тольятти 9 июля состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия», на которой прошла ротация в составе политсовета. Оттуда были выведены экс-заместитель главы города Юлия Баннова и депутат Самарской губернской думы Елена Сазонова, сообщили в «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, в отношении экс-замглавы администрации Тольятти по социальным вопросам Юлии Банновой в конце марта 2025 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». По версии следствия, в 2024 году госпожа Баннова получила взятку через посредника в виде подарочного сертификата от заведующей детского сада за общее покровительство и попустительство по службе. Тем не менее находящаяся под домашним арестом чиновница до вчерашнего дня продолжала числиться в политсовете «Единой России».

Взамен выбывших в состав политсовета были включены глава Тольятти Илья Сухих и ректор ПВГУС Любовь Выборнова.

Кроме того, «Единая Россия» определилась с кандидатом в городскую думу на дополнительных выборах по 33-му округу. Им стал участник СВО Виктор Сосновский.

Алексей Алексеев