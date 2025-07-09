15 машин скорой помощи в Белгородской области оснастят защитой от дронов

В Белгородской области 15-20 машин скорой помощи оборудуют сеткой для защиты от атак беспилотников, сообщил «РИА Новости» главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи региона Алексей Жиров.

Сейчас такая сетка уже установлена на пяти машинах, работающих по территории Шебекинского городского округа и в городе Валуйки (административный центр Валуйского района). Оснащение машин сеткой начинается в Красной Яруге (административный центр Краснояружского района), добавил господин Жиров.

Оснастить автомобили скорой помощи защитными конструкциями в конце июня поручил губернатор Вячеслав Гладков. Аналогичные сетки ранее устанавливали на сельскохозяйственную технику.

Полина Мотызлевская