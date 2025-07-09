Минобр не смог взыскать 21,6 млн рублей с концессионера «Школы 800»

Арбитражный суд Москвы отказал министерству образования Нижегородской области во взыскании 21,6 млн рублей с ООО «ПКК «Просвещение» — концессионера «Школы 800» в Нижнем Новгороде. Заявленную сумму минобр посчитал убытками из-за излишне закупленных керамогранитных плит, указано в решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпус «Школы 800» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Корпус «Школы 800» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Школа 800» состоит из трех корпусов в разных районах города. Также планировали строить корпус дополнительного образования в городском округе Бор, но затем от этой части проекта отказались.

Истец пытался вернуть деньги, выделенные из бюджета на покупку плит для автозаводского и сормовского корпусов школы, включая 3,7 млн руб. федеральных средств. Поводом стало требование управления федерального казначейства, которое при внеплановой проверке установило, что плит приобрели на 1,9 тыс. кв. м больше, чем необходимо.

При этом истец не предоставил суду ни расчет цены иска, ни доказательства в подтверждение требований. Также минобр не пояснил, какое отношение имеет к средствам федерального бюджета. Свои доводы истец строил исключительно на основании казначейского акта, говорится в решении суда.

Ответчик пояснил, что закупал все в строгом соответствии с проектной документацией, прошедшей госэкспертизу. Этот довод подтвердился и в ходе судебного разбирательства. Помимо этого, суд указал, что спорные керамогранитные плиты предъявлены ответчиком истцу, и в силу концессионного соглашения именно истец и является их собственником. Таким образом, наличие имущества в натуре исключает возникновение убытков.

Как писал «Ъ-Приволжье», между участниками строительства «Школы 800» есть несколько судебных споров. В мае 2025 года суд утвердил мировое соглашение между областным спецзастройщком «Дирекция по строительству» и концессионером, по которому последний должен выплатить 22,1 млн руб. Также продолжается разбирательство по корректировке концессионного соглашения из-за борского корпуса школы, который строить не будут.

Галина Шамберина