Минобрнауки планирует перевести российские вузы на новую модель к 2027 году

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в 2027 году. Он не исключил, что число вузов, участвующих в пилотном проекте по переходу на новую модель, будет увеличено.

«Первый пилотный опыт показал высокую эффективность новых программ»,— сказал господин Афанасьев на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию (цитата по ТАСС).

Работа над обновлением национальной системы высшего образования ведется с мая 2022 года. Тогда Минобрнауки анонсировало отказ от так называемой Болонской системы. Чиновники предложили заменить систему бакалавриат—магистратура на два других уровня: базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. В нем участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. «Пилот» должен завершиться к 2026 году.

Поправки к закону «Об образовании», которые должны закрепить идущую реформу, министр высшего образования Валерий Фальков представил в феврале 2025 года. Господин Афанасьев, выступая на заседании думского комитета, заявил, что внести законопроект на рассмотрение планируется в четвертом квартале 2025 года. Сейчас, по его словам, «идет детальное обсуждение» поправок, в том числе в сообществе ректоров вузов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минобрнауки определяет даты».

Полина Мотызлевская