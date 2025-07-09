CNBC: китайский бизнес Starbucks оценен в $10 млрд

На основании предложений, сделанных потенциальными покупателями доли в бизнесе Starbucks в Китае, стоимость всей сети кофеен Starbucks China была оценена примерно в $10 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на три осведомленных источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

По данным канала, оферты поступили почти от 30 китайских и иностранных частных инвестиционных компаний, в их числе Centurium Capital, Hillhouse Capital, Carlyle Group и KKR. Инвесторы оценивают бизнес в диапазоне от $5 млрд до $10 млрд, но ожидается, что торги будут проводиться по верхней границе этого диапазона. Один из источников отметил, что, поскольку рыночная капитализация Starbucks составляет около $108 млрд, а китайский бизнес приносит более 8% мировой выручки, справедливая оценка составит около $9 млрд.

По данным источников, Starbucks сейчас изучает сделанные предложения, после чего, примерно в течение двух месяцев, будет составлен шорт-лист потенциальных покупателей. Ожидается, что Starbucks сохранит за собой 30% акций, а остальная часть будет разделена между группой покупателей, каждый из которых будет владеть долей менее 30%.

В самом Starbucks заявили: «Мы сохраняем приверженность Китаю и хотим сохранить значительную долю в бизнесе. Любая сделка должна быть выгодной для бизнеса и партнеров Starbucks».

Алена Миклашевская