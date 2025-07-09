Рекомендованные цены на новые автомобили в России упали впервые за 10 лет

Средние рекомендованные розничные цены на новые легковые, легкие коммерческие автомобили и пикапы снизились в первом полугодии до 3,12 млн руб. Это на 7% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ассоциации «Российские автодилеры», которые приводят «Ведомости».

Снижение цен наблюдается впервые за 10 лет. Емкость рынка новых автомобилей в денежном выражении в первом полугодии составила 1,8 трлн руб. (–31% год к году). За этот период было продано около 569 тыс. новых машин, то есть на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в июне сократились к маю на 1,2%, до 90,12 тыс. штук. В годовом выражении рынок снизился на 27,6%. По оценкам опрошенных «Ъ» экспертов, результаты июня свидетельствуют о продолжающемся снижении покупательского спроса и недоступности кредитов.

Подробнее о ситуации на авторынке — в материале «Ъ» «Лето поехало в минус».