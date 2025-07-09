В торговом центре Екатеринбурга открылся первый в УрФО рекрутинговый центр МЧС

Главное управление МЧС по Свердловской области запустило первый в регионе рекрутинговый центр в торговом центре «Веер Молл» в Екатеринбурге. Новый формат ориентирован на привлечение потенциальных кандидатов в ряды спасателей, сотрудников пожарной охраны, и специалистов гражданской обороны, сообщили в пресс-службе МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Центр работает ежедневно в вечернее время. На площадке сотрудники МЧС раскатывают о требованиях к кандидатам, условиях обучения в профильных вузах, перспективах карьерного роста и социальных гарантиях, которые представляет служба в МЧС. Особое внимание уделяется старшеклассникам и молодежи, которые уже сейчас задумываются своем будущем.

«Это не просто информационная площадка, а полноценная встреча с теми, кто знает все о работе МЧС и может рассказать какими способами возможно вступить в ряды представителей пожарной охраны»,— рассказали в пресс-службе МЧС.

В Свердловской области открыты вакансии в пожарной-спасательных подразделениях МЧС на должности пожарных, водителей пожарных машин, психологов и других специалистов.

МЧС планирует открыть еще один рекрутинговый центр в другом торговом центре Екатеринбурга.

Весной в ТЦ «Веер Молл» первый в УрФО рекрутинговый центр полиции открыло ГУ МВД по Свердловский области. Проект реализован для привлечения молодежи к службе в органах внутренних дел.

Полина Бабинцева