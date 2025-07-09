CNN: Трамп признался, что Путин не поверил его угрозам вступиться за Украину

Дональд Трамп в 2024 году якобы утверждал, что был готов военным путем остановить российскую операцию на Украине и что предупреждал об этом Владимира Путина, но тот не поверил. В опубликованных CNN аудиозаписях, голос, похожий на голос президента США, рассказывает собеседникам (предположительно, спонсорам избирательной кампании) о своих переговорах с президентом России перед февралем 2022 года.

«Я сказал: “Если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери“ — говорит на записи мужчина с голосом, похожим на голос господина Трампа. Следом он признается, что собеседник ответил, что не верит в подобную угрозу. «Но он поверил мне — на 10%», — добавляет герой аудиозаписи.

На те же 10%, по его словам, ему поверил глава КНР Си Цзиньпин — когда он пригрозил разбомбить Пекин в случае вторжения на Тайвань. Однако по мнению говорящего, чтобы заставить оппонента задуматься, «даже 5% было бы достаточно».