Против ярославца возбудили дело за призывы к экстремизму

Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего жителя Ярославля за призывы в социальных сетях к экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Ярославской области Фото: УФСБ по Ярославской области

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ. По версии силовиков, задержание произошло на основании публикаций в соцсетях обвиняемого, в которых он призывал к совершению насильственных действий по мотивам национальной ненависти и вражды.

«Был задержан из-за комментариев. Нехороших. Вину признаю. Готов понести ответственность. В содеянном очень раскаиваюсь»,— сказал задержанный на записи, предоставленной УФСБ.

Ярославца задержали сотрудники УФСБ и Центра по противодействию экстремизму УМВД. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Следователи собирают доказательства по делу.

Алла Чижова